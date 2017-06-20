ЕС опубликовал решение о санкциях по Крыму

2017-06-20 12:38 | www.oxu.az | 2

Постановление Совета ЕС от 19 июня о продлении на год - до 23 июня 2018 года, санкций против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя опубликовано во вторник в Официальном журнале Евросоюза, передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent.

«Настоящее решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза», - говорится в юридическом акте.

Данная категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

«Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания», - сообщил накануне в своем коммюнике Совет ЕС.

Как сообщалось, накануне Европа продлила на год крымские санкции. Такое решение приняли в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС.

Н.О.