Али Гасанов: Граждане Азербайджана хотят жить в освобожденном селе Джоджуг Марджанлы

2017-06-20 13:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня армяне держат свиней в мечети Шуши, а другие государства помогают армянам. Это ли есть исламская солидарность?

Об этом вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов сказал на сегодняшнем мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев.

Али Гасанов отметил, что, несмотря на то, что в отстроенном селе Джоджуг Марджанлы построено 50 домов, уже поданы заявления от 250 человек для проживания здесь. «Заявления поступили из различных регионов республики. Люди хотят там жить», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов также подчеркнул, что сегодня некоторые термины используются неправильно. «Существуют проблемы в понятиях «беженец», «вынужденный переселенец» и «мигрант». Или же понятие «независимая смена места проживания». Считаю, что и здесь есть правовые пустоты», - отметил вице-премьер.

Али Гасанов напомнил, что, несмотря на существование международной Конвенции о беженцах, аналогичной Конвенции о вынужденных переселенцах нет. «По этой причине права вынужденных переселенцев не регулируются каким-либо международным документом. Эти пустоты создаются умышленно. Почему Европарламент не выступает с обращением о защите прав беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане? Азербайджан с большим уважением относится ко всем, поэтому и к Азербайджану надо относиться с уважением», - отметил вице-премьер.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению восстановительных работ в Джоджуг Мерджанлы Вице-премьер подчеркнул, что прошлогодние апрельские бои еще раз показали, что азербайджанская армия способна освободить все оккупированные территории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)