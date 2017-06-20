Полётность звука Инары Бабаевой (ФОТО)

2017-06-20 13:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся спектакль "Травиата" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль впервые вела приглашенный украинский дирижер Виктория Рацюк.

В роли Альфреда выступил солист национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Дмитрий Кузьмин. Партию Виолетты исполняла заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева, а партию Жермона - заслуженный артист Джахангир Гурбанов.

Спектакль собрал широкую зрительскую аудиторию и прошел с большим успехом.

"Я впервые приглашена на гастроли в ваш замечательный театр. И меня переполняют самые высокие чувства от города, людей, профессионального уровня театра. Получила огромное удовольствие от спектакля. Особо хочу отметить солистов и оркестр. В оркестре прекрасные музыканты и меня очень радует, что они провели спектакль с особым вдохновением. Хочу отметить также высокий профессиональный уровень солистов и артистов хора. А исполнительница партии Виолетты произвела на меня особое впечатление. Инара Бабаева обладает тем редким сочетанием, которым должна обладать оперная певица – прекрасными вокальными данными, сценической внешностью и высоким актерским мастерством. У нее очень красивый тембр голоса и полётность звука", - отметила Виктория Рацюк.

Дирижер также отметила, что уезжает с положительными эмоциями и впечатлениями.

"Уезжаю из Баку с переполненными положительными эмоциями и впечатлениями о театре, зрителях и очень красивом городе с надеждой на то, что мне посчастливится приехать к вам еще и соприкоснуться с вашей высокой культурой", - добавила Виктория Рацюк.

(Автор: Джани Бабаева)