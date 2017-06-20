С 1 июля начинается регистрация электронных заявлений в связи с приемом на работу учителей

2017-06-20 14:36 | www.apa.az | 3

С 1 июля начнется регистрация электронных заявлений в связи с приемом учителей на работу в общеобразовательные школы Минобразования Азербайджана.

Как сообщает АПА, заместитель начальника отдела человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров заявил, что конкурс будет проводиться с 1 по 14 июля. По его словам, прием учителей на работу будет осуществляться в 4 этапа – оценка электронных заявлений, тестовые экзамены, выбор вакантных мест и конкурс.