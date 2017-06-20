Ситуация на рынке жилья в Баку – ВИДЕО

2017-06-20 12:42 | www.oxu.az | 2

В мае на рынке жилья в столице наблюдалось оживление. Это привело у росту цен как на старое, так и на новое жилье.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.az, одной из причин повышения активности на рынке является восстановление ипотечного кредитования.

Эксперты по недвижимости говорят, что цены выросли примерно на 3,8-5,4%.

В отличие от рынка жилья, на земельном рынке наблюдается застой. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы улучшения ситуации не ожидается.

Цены на торговые объекты снизились по сравнению с предыдущими месяцами.

Наряду с этим эксперты прогнозируют стабилизацию цен летом, что будет связано с выездом городских жителей на отдых и падением активности. Очередной всплеск активности должен начаться с сентября.

И.Н.

