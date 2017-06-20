Ситуация на рынке жилья в Баку – ВИДЕО
2017-06-20 12:42 | www.oxu.az | 2
В мае на рынке жилья в столице наблюдалось оживление. Это привело у росту цен как на старое, так и на новое жилье.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.az, одной из причин повышения активности на рынке является восстановление ипотечного кредитования.
Эксперты по недвижимости говорят, что цены выросли примерно на 3,8-5,4%.
В отличие от рынка жилья, на земельном рынке наблюдается застой. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы улучшения ситуации не ожидается.
Цены на торговые объекты снизились по сравнению с предыдущими месяцами.
Наряду с этим эксперты прогнозируют стабилизацию цен летом, что будет связано с выездом городских жителей на отдых и падением активности. Очередной всплеск активности должен начаться с сентября.