Эксперты обсуждают в Баку на заседании в рамках Молодежного форума российско-азербайджанские отношения (ФОТО) (версия 2)

2017-06-20 13:12 | www.trend.az | 3

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11.56)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку проходит экспертное заседание "Молодежь России и Азербайджана: традиционные ценности – ориентир в будущее". Оно проводится в рамках проекта "Форум молодых лидеров стран Евразии", который состоится осенью 2017 года в Москве.

Организаторами мероприятия в Баку выступают Политологический центр "Север-Юг" и Экспертный совет Baku Network.

В мероприятии принимают участие помощник депутата Госдумы России Рамин Гасымов, руководитель общественного объединения "Ирели" Миргасан Сеидов, заместитель председателя Ассамблеи народов России Веналий Амелин, руководитель Baku Network Эльхан Алескеров, политолог Тофик Аббасов, руководитель Центра перспективных исследований Сергей Масаулов, замдиректора Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде, заместитель гендиректора АМИ Trend Арзу Нагиев, директор Государственного архива Ростовской области РФ Николай Трапш, заместитель главного редактора информационно- аналитического центра МГУ имени Ломоносова Дарья Чижова, советник посольства РФ в Азербайджане Артем Барков, главный редактор журнала "Наука и религия" Сергей Антоненко, главный советник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Валерий Чернышов, азербайджанские политологи и эксперты, представители молодежных организаций, студенты и журналисты.

Открывая мероприятие, исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова поблагодарила Baku Network за организацию заседания.

"Молодежь оказывает большое влияние на процессы в политической и общественной жизни наших стран. Повестка сегодняшнего заседания достаточно насыщенна и интересна, надеюсь нам удастся очертить контуры будущего сотрудничества", - сказала она.

Руководитель Baku Network Эльхан Алескеров поприветствовал участников заседания в Баку, отметив, что отношения двух стран многовекторны. Он выразил уверенность в том, что новое поколение продолжит те традиции, которые создавались на протяжении столетий их предками, и придаст новый импульс углублению этих отношений.

Помощник депутата Госдумы России Рамин Гасымов выразил уверенность в том, что чем больше будет мероприятий подобного рода, тем больше россияне и азербайджанцы будут узнавать друг друга.

"В последнее время мы начали говорить о наших традициях. Почему-то некоторые страны считают своим долгом вмешиваться в дела других стран и учить нас жить. Но наша история, наука и т.д. дают нам полное право жить независимо и самостоятельно. Наше главное наследие - это история, народы, которые проживают на территории наших государств. Приятно видеть, что молодежные организации так активно работают во благо своих народов", - сказал Гасымов.

По его словам, сегодняшние отношения двух стран базируются на историческом контексте.

"Взаимный интерес и уважение - вот на чем базируются эти отношения. Мы должны беречь их и искать новые возможности для их укрепления", - сказал руководитель общественного объединения "Ирели" Миргасан Сеидов.

Он подробно рассказал о деятельности организации "Ирели" в деле защиты национальных ценностей.

"Интеграция между молодежными организациями Азербайджана и России укрепляется с каждым годом. Наша организация тесно сотрудничает с российскими молодежными организациями, с действующей в России АМОР. Необходимо сделать все, чтобы молодежь не использовали как инструмент в радикальных организациях и движениях", - отметил он.

Основными темами докладов участников заседания стали "Православие и ислам: опыт конструктивного диалога молодежи Евразии", "Интернет -пространство - территория противодействия экстремизму", "Вызовы конфессионализации и проблемы религиозного просвещения в постсоветских странах", "Молодёжь России и Азербайджана: традиционные ценности - ориентир в будущее".

Азербайджан исторически является страной, где мультикультурализм всегда был приоритетом, сказал, выступая на мероприятии азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

По его словам, исторически территория Азербайджана всегда была пространством толерантности.

В 2014 году в Азербайджане был создан Центр мультикультурализма,

в Баку регулярно проходят важные и авторитетные мероприятия международного уровня, и Баку уже давно стал площадкой для обсуждения проблем мирового масштаба, сказал Аббасов.

По его словам, сама статистика проживания в Азербайджане представителей различных национальностей - 80 национальностей - является лучшим показателем мультикультурализма и толерантности в стране. На азербайджанской земле на протяжении более двух тысяч лет живут в том числе представители еврейского народа, отметил политолог.

Историческая взаимосвязь между народами на пространстве Евразии всегда отличалась, сказал заместитель председателя Ассамблеи народов России Веналий Амелин.

Эксперт выступил с докладом на тему "Православие и ислам: опыт конструктивного диалога молодёжи Евразии".

"Мы сегодня видим, как мирно сосуществуют в Азербайджане различные культуры и конфессии", - отметил он.

Зампредседателя Ассамблеи народов России отметил, что православие и ислам сегодня являются крупнейшими конфессиями на постсоветском пространстве.

"От выстраивания конструктивных отношений между этими религиями и их последователями зависят мир, согласие и стабильность не только внутри евразийских государств, но и в международных отношениях", - сказал Амелин.

Руководитель Центра перспективных исследований Сергей Масаулов привел статистику террористических преступлений в Центральной Азии.

"Терроризма как такового в Киргизии мало: если в 2012 году в республике было 13 попыток теракта, то в 2015 году – 6. При этом в преступлениях экстремистского направления Киргизия выходит на первое место: в 2014 году таковых насчитывалось 97, в Казахстане в том же году их было совершено 44, а в Узбекистане - 0. Киргизия – единственная страна, где официально работает "Джамаат таблиг", а эта организация – ворота к экстремизму", - сказал он.

Он особо отметил негативную роль интернет-пространства в пропаганде экстремизма и терроризма.

(Автор: Себа Агаева)