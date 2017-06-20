Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля - ОБНОВЛЕНО

2017-06-20 14:41 | www.apa.az | 3

20 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Германии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи со смертью бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Коля.

Как сообщает АПА, глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Федерального канцлера Германии Гельмута Коля и оставил запись в траурной книге.

Затем президент Ильхам Алиев побеседовал с послом Германии в Азербайджане Михаэлем Киндсграбом.

Глава государства в связи с кончиной Гельмута Коля выразил соболезнования народу Германии.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Гельмут Коль, который был выдающимся общественно-политическим деятелем, великой и исторической личностью, имел большие заслуги перед своим народом. Он сыграл незаменимую роль в объединении Германии и укреплении ЕС.

Подчеркнув, что основу азербайджано-германских связей заложили великий лидер Гейдар Алиев и Гельмут Коль, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что в период президентства Гейдара Алиева один из первых своих официальных визитов он совершил в Германию, и этот визит и встречи с Гельмутом Колем заложили основу двусторонних отношений стран. Глава государства сказал, что великий лидер делился с ним добрыми впечатлениями о встречах с Гельмутом Колем.

Сказав, что сегодня двусторонние отношения между странами успешно развиваются, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество охватывает многие сферы, отметил хорошие перспективы двусторонних связей.

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб выразил признательность за соболезнования и теплые слова. Он рассказал о развитии германо-азербайджанских связей.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о мерах, которые будут осуществлены в связи с подготовкой к 200-летнему юбилею образования немецких поселений в Азербайджане.

В заключение было сделано фото на память.