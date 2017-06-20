На турецко-иранской границе ранены два азербайджанца
2017-06-20 12:50 | www.oxu.az | 3
В результате взрыва при очистке мин на границе Турции и Ирана пострадали два гражданина Азербайджана.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, взрыв произошел у подножия горы Кучук Агры близ района Аралык в провинции Игдыр.
В результате взрыва при очистке границы от мин ранены граждане Азербайджана - 35-летний Рази Асланов и 38-летний Руслан Абишов.
По информации, у Рази Асланова пострадали руки и глаза, у Руслана Абишова – ноги и различные части тела. Пострадавшие размещены в Государственной больнице Игдыра.
Согласно информации, очисткой от мин на данной территории занимаются эксперты из Турции, Азербайджана и Мозамбика.
Факт расследуется.