На турецко-иранской границе ранены два азербайджанца

2017-06-20 12:50 | www.oxu.az | 3

В результате взрыва при очистке мин на границе Турции и Ирана пострадали два гражданина Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, взрыв произошел у подножия горы Кучук Агры близ района Аралык в провинции Игдыр.

В результате взрыва при очистке границы от мин ранены граждане Азербайджана - 35-летний Рази Асланов и 38-летний Руслан Абишов.

По информации, у Рази Асланова пострадали руки и глаза, у Руслана Абишова – ноги и различные части тела. Пострадавшие размещены в Государственной больнице Игдыра.

Согласно информации, очисткой от мин на данной территории занимаются эксперты из Турции, Азербайджана и Мозамбика.

Факт расследуется.

А.М.

