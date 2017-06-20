Прогноз погоды от синоптиков

2017-06-20 12:54 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-21, днем 24-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Относительная влажность составит 65-75%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 19-20, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 21-22, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово – 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, возможны ливни. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 26-31, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градусов тепла.

A.M.

