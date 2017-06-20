Гендиректор Международной организации труда посетит Азербайджан (версия 2)

2017-06-20 13:22 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер в мае 2018 года посетит Азербайджан, сказал на пресс-конференции во вторник министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, глава МОТ примет участие в крупной конференции по случаю 95-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Несмотря на то, что Азербайджан уже 25 лет является членом Международной организации труда, ее глава ни разу не посещал нашу страну», - сказал министр.

Муслимов напомнил, что недавно Азербайджан впервые стал членом Руководящего органа этой организации.

«Это большой успех для Азербайджана. Войти в Руководящий орган МОТ — означает принимать непосредственное участие в подготовке международных трудовых стандартов, принятии политических решений, а также распространении на международной арене инициатив организации по занятости и социальной защите», - сказал он.

Стать членом Руководящего органа МОТ, как отметил министр, можно только при наличии успехов в соответствующих сферах.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli