ООН: Деятельность Азербайджана по размещению вынужденных переселенцев необходимо приветствовать

2017-06-20 13:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – одна из стран с наибольшей численностью вынужденных переселенцев, сказал на сегодняшнем мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио Де Анжелис.

По его словам, Азербайджан много сделал и продолжает делать для граждан, ставших вынужденными переселенцами в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Фурио Де Анжелис отметил, что из-за этого конфликта Азербайджан прошел через трагедию войны. «Азербайджан понес человеческие потери и столкнулся с экономическими лишениями, однако, несмотря на это, сумел справиться с проблемами и превратиться в современную страну», - отметил представитель Верховного комиссара ООН.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане сказал, что меры, предпринимаемые правительством Азербайджана по размещению вынужденных переселенцев, достойны одобрения и должны приветствоваться. «Беженцы не должны оставаться без внимания. Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) надеется на то, что международные доноры уделят больше внимания проблемам беженцев», - сказал Фурио Де Анжелис.

Он выразил признательность правительству Азербайджана за помощь, оказываемую в решении проблем лиц из других стран, ищущих убежища.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)