SOCAR представила правительству Грузии заявку о повышении тарифов

2017-06-20 14:57 | www.apa.az | 2

В Грузии газ может подорожать на 5 тетри. Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на газету «Резонансы», тарифную заявку правительству представили четыре компании - «Компания по транспортировке газа», SOCAR Georgia Gas, «Грузгоргаз» и «Казтрансгаз». Подорожание газа связано с курсом лари и инвестициями компаний в последние годы. В правительстве по этому вопросу пока никаких комментариев не делают. По информации газеты, основная часть документации, представленной компаниями, уже изучена.

Специалисты говорят, что цена на природный газ повысится на 5 тетри. «Правда, это небольшое изменение, но бедному населению это изменение будет тяжело перенести. Им тяжело платить и по действующему тарифу, особенно зимой. Изменения неизбежны и цена будет реальной, так как в тарифе будет отражен не только курс лари, но и инвестиции компаний, которые довольно масштабны. Прошло много времени с тех пор, как на грузинском рынке произошли изменения, связанные с валютным курсом. В этот период тариф на газ не увеличивался», - говорит экономист Эмзар Джгереная.



«Я считаю, что нужно снять тему социального газа. Не нужно субсидировать богатых, и в этом со мной многие согласятся. Низкооплачиваемый слой населения должен получать субсидию, а богатые - нет», - продолжил он.