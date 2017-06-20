Эльмар Мамедъяров: Азербайджан поддерживает призыв сопредседателей МГ ОБСЕ продолжить субстантивные переговоры на основе добрых намерений и политической воли
2017-06-20 13:35 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал агентству Trend итоги визита в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
- Что Вы можете сказать о визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, в частности о призыве продолжить субстантивные переговоры на основе добрых намерений и политической воли сторон в заявлении от 19 июня?
- В ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан была еще раз донесена конструктивная позиция Азербайджана по процессу урегулирования конфликта и проведен широкий обмен мнениями об интенсификации переговорного процесса.
В случае проведения переговоров с добрыми намерениями они могут дать положительный результат. Поэтому мы поддерживаем призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжить субстантивные переговоры на основе добрых намерений и политической воли. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова к субстантивным переговорам по урегулированию конфликта.
Время, когда необходимо предпринять серьезные шаги по решению конфликта, настало давно. Опирающийся на оккупацию статус-кво должен быть изменен. Поэтому Армения должна положить конец лжи и различным оговоркам, и с добрым намерением и политической волей принять участие в переговорах.
(Автор: Себа Агаева)