Названы сроки проведения Гран При Азербайджана «Формулы 1» в 2018 году

2017-06-20 13:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Гран При Азербайджана "Формулы 1" пройдет 27-29 апреля. Это указано в предварительном календаре, опубликованном Международной автомобильной федерацией.

В 2018 году Гран При Азербайджана будет четвертым соревнованием по календарю.

Кроме того, в следующем сезоне предусмотрен 21 этап соревнований. После годового перерыва вновь включен в календарь Гран При Германии. Гран При Малайзии исключен из календаря следующего года. Вместо него после 10-летнего перерыва состоится Гран При Франции.

В этом году Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет в Баку с 23 по 25 июня.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)