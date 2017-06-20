Начался суд над обвиняемым в коррупции бывшим главврачом наркологического диспансера

2017-06-20 15:03 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям проведено подготовительное заседание во делу обвиняемого в коррупции бывшего главного врача Наркологического диспансера города Баку Гусейна Гасанова и регистратора диспансера Матанат Шамчиевой.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Дело будет рассмотрено 4 июля.

Отметим, в феврале текущего года на основании поступивших на «Горячую линию 161» жалоб граждан о том, что в Наркологическом диспансере города Баку требуют деньги для выдачу справки о нахождении на учете, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Министерство здравоохранения провели расследование. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий появились основания утверждать, что в январе-феврале 2017 года главный врач Наркологического диспансера города Баку Гусейн Гасанов через регистратора диспансера Матанат Шамчиеву требовал у различных граждан определенную сумму денег взамен на выдачу справки о нахождении на учете. Общий объем потребованной у граждан взятки составил 3190 манатов. В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело.

Они обвиняются по статье 311.1 (Получение взятки), решением суда они были арестованы.