Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Джалилабаде

2017-06-20 15:04 | www.apa.az | 2

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 20 июня провел прием для жителей Джалилабадского, Масаллинского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского, Ярдымлинского районов, а также временно размещенных в этих районах вынужденных переселенцев.

Как сообщает южное бюро АПА, большинство из рассмотренных министром 20 обращений были решены на месте. К.Гейдаров дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур министерства для оперативного решения ряда других обращений в соответствии с законодательством.

Кроме того, 101 гражданин, обратившийся в связи с кадровыми вопросами, и 109 граждан, обратившиеся по другим вопросам были приняты заместителями министра и руководителями соответствующих главных управлений и структур министерства.