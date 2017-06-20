Арда Туран может перейти в английский клуб

2017-06-20 13:10 | www.oxu.az | 2

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в лондонский «Арсенал». В переезде турка лично заинтересован французский наставник Арсен Венгер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на football.ua, за хавбека каталонцев Канониры готовы выложить 30 миллионов евро. Арда перешел в стан «сине-гранатовых» в 2015 году из мадридского «Атлетико», цена вопроса составила тогда 34 миллиона евро.

Текущее соглашение Турана с Барсой истекает в 2020 году. Каталонцы уже сообщили агенту Турана, что в клубе на футболиста не рассчитывают.

Э.А.