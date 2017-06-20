В Баку у французского туриста украли велосипед – ФОТО

2017-06-20 13:16 | www.oxu.az | 2

У французского велосипедиста, который за 10 месяцев проехал через Германию, Балканы, Грецию, Турцию, Ирак, Иран и Грузию, украли велосипед в Баку.

Как передает Oxu.Az, пользователь Facebook по имени Араз Зейниев написал, что турист по имени Валентин вместе с двумя друзьями после Азербайджана должен был отправиться в Казахстан, а оттуда в Китай, Австралию, Америку и Африку.

Неизвестные сломали цепь и украли велосипед.

И.Н.

