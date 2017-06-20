В Дашогузском велаяте Туркменистана проходит выставка, посвященная спорту

2017-06-20 13:55 | www.trend.az | 2

В Историко-краеведческом музее Дашогузского велаята в Туркменистане развернута выставка, посвященная спортивной тематике. Она организована в рамках объявленного министерством культуры Туркменистана и Национальным центром профсоюзов конкурса среди музейных специалистов.

Центральное место в экспозиции занимают работы скульпторов. Волнующий момент решающего рывка, стремительность и воля к победе переданы в работе члена Союза художников Туркменистана Байгельды Аннамедова «Финиширующий марафонец». Ещё одна его работа – воплощённый в скульптуре образ ахалтекинского скакуна.

Динамика движений, гибкость, сила, эмоции и характер воплощены в гипсовых образах боксёра, фехтовальщика, футболиста, борца и других спортсменов, мастерски выполненных местным скульптором, преподавателем городской детской школы искусств Сапа Акбаевым. Живописные работы тематической экспозиции принадлежат кисти Мердана Какабаева. Выполненные в светлых, жизнерадостных тонах, его полотна «Вестники Азиады» и «Олимпийский стадион» посвящены предстоящим V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Посетители знакомятся с тематической выставкой издательской продукции, а также демонстрационными материалами с изображениями символа и талисмана и, конечно же, образа V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам - дружелюбного алабая Вепалы.

Историко-краеведческий музей Дашогузского велаята был открыт в 2011 году. Его трехэтажное беломраморное здание воплощает в своём архитектурном облике замечательные традиции зодчества, которыми славились мастера древнего Куняургенча. В цокольной части здания расположены мастерские, лаборатории и хранилища музейных фондов.

Музей отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к объектам социально-культурного назначения. Здесь созданы все условия для хранения и демонстрации уникальных экспонатов, проведения научных исследований и реставрационных работ.

Фонды Историко-краеведческого музея Дашогузского велаята насчитывают более одиннадцати тысяч экспонатов, относящихся к истории, культуре и искусству туркменского народа. Это археологические находки, старинная одежда, великолепные ковры, ювелирные изделия, домашняя утварь, документы по истории края и многое другое.Всего же в Дашогузском велаяте успешно работают восемь музеев и один филиал историко-краеведческого музея. Особой популярностью у жителей и гостей велаята пользуются Музей народных ремесел, расположенный в старинном здании медресе Дашмечеть на территории государственного историко-культурного заповедника «Куняургенч», и единственный в стране Музей бахши, который насчитывает 2000 единиц литературы на тему песенно-музыкального творчества и 800 экспонатов, в числе которых национальные музыкальные инструменты: дутар, гиджак, гопуз, туйдук и другие.