ANAMA распространило заявление в связи с ранением 2 азербайджанских саперов на границе Турция-Иран - ОБНОВЛЕНО

2017-06-20 15:05 | www.apa.az | 2

Как сообщила АПА глава пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, согласно заключенному Агентством договору с компанией «MECHEM», которая занимается разминированием территорий в Турции, на границе Турция-Иран проводится операция по разминированию.

Она отметила, что с 19 апреля 2017 года до сегодняшнего дня специалисты обнаружили и обезвредили тысячи мин.

«20 июня 2017 года примерно в 07:15 во время операции сработала мина. В ходе операции 2 сотрудника ANAMA – Ази Асланов и Руслан Гасымов были легко ранены. Их доставили в больницу. Жизни саперов ничего не угрожает», - сказала С. Саркарова.

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14:29

Во время операции по разминированию на границе Турция-Иран произошел взрыв.

Как сообщает АПА со ссылкой на «DHA», в результате взрыва пострадали 2 азербайджанца. Происшествие было зарегистрировано у подножия горы Агрыдаг близ района Аралык в провинции Игдыр.

Занимающиеся разминированием граждане Азербайджана – 35-летний Ази Асланов и 38-летний Руслан Гасымов выкопали мину и направлялись на полигон для ее уничтожения. В это время произошел взрыв. У Ази Асланова пострадали руки и глаза, у Руслана Гасымова– ноги и различные части тела. Раненые были доставлены в больницу. Их жизи ничего не угрожает.

Сообщается, что операцию по разминированию территории вели граждане Азербайджана, Турции и Мозамбика.

Отметим, Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проводит на этой территории операции по разминированию.