В Азербайджане уволили более 80 учителей

2017-06-20 13:25 | www.oxu.az | 2

«Я уже 23 года преподаю в начальных классах. Сейчас мне говорят, что я не могу преподавать, так как мой диплом не соответствует государственному образцу».

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo рассказала учительница средней школы села Сархадабад Джалилабадского района Айбениз Амирова.

Педагог отметила, что такая же судьба постигла более 80 ее коллег. Уволенные учителя обратились в суд и были восстановлены на работе, но в декабре их вновь уволили.

Напомним, что несколько месяцев назад тогдашний руководитель аппарата министерства образования Фариз Рзаев заявил, что документы почти 1000 учителей не соответствуют государственному образцу.

A.M.

