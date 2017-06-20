Азербайджан признан одним из самых кибербезопасных стран СНГ

2017-06-20 13:33 | www.oxu.az | 2

Азербайджан занял 48 место в глобальном индексе по кибербезопасности международного телекоммуникационного союза (ITU), набрав 0,559 балла.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Среди стран СНГ Азербайджан по данному показателю опередил Украину (59 место), Молдову (73 место), Казахстан (83 место), Таджикистан (91 место), Узбекистан (93 место), Кыргызстан (97 место), Армению (111 место) и Туркменистан (132 место).

Первую пятерку стран в индексе ITU занимают Сингапур, США, Малайзия, Оман и Эстония.

В Индексе отражены показатели 193 стран. Данный документ предназначен исключительно для ознакомительных целей. Индекс оценивает степень выполнения странами обязательств по обеспечению кибербезопасности на основе пяти базовых принципов Глобальной программы кибербезопасности: правовые меры, технические меры, организационные меры, развитие потенциала и сотрудничество.

Н.О.