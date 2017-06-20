Эксперт о перспективах возобновления проекта Южный поток

2017-06-20 14:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вероятность того, что проект "Южный поток", предполагающий поставки российского газа на юг и юго-восток Европы будет возрожден, существует, считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава (Katja Yafimava).

"Проект может быть возрожден, но он будет гораздо менее масштабным (чем планировалось ранее), и для его реализации, как и любому другому южному маршруту, потребуется решить ряд регулятивных вопросов с ЕС", - сказала Яфимава.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что российский "Газпром" и австрийская OMV в условиях строжайшей секретности обсуждают возможность возрождения проекта "Южный поток". OMV отказалась комментировать эту тему, «Газпром» сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Яфимава напомнила, что "Газпром" давно стремится развивать южный маршрут для экспорта газа в Европу. По ее словам, есть два варианта для осуществления этих планов. Первый вариант предполагает, что российский газ может пойти через Черное море в Турцию (вторая ветка "Турецкого потока") и дальше в Европу используя мощности трубопровода TAP (который сейчас строится и может иметь свободные мощности на первом этапе и быть еще больше расширен на втором этапе), или по интерконнектору Турция- Греция- Италия (ITGI) (который должен был быть построен). Согласно второго варианта российский газ может быть поставлен в Болгарию, откуда он дальше может быть направлен или в Грецию и Италию (тем самым, повторяя южный маршрут "Южного потока"), либо в Австрию (через Сербию и Венгрию) (таким образом, повторяя северный маршрут "Южного потока").

"Вполне вероятно, что ЕС может в большей мере поддерживать маршрут, проходящий через Болгарию, а не через Турцию, из-за сложных отношений между ЕС и Анкарой, и обеспокоенности ЕС, что Турция обретет значительную транзитную роль, в дополнение к той роли, которую она обрела благодаря "Южному газовому коридору"", - сказала Яфимава.

В то же время, по словам эксперта, Турция, скорее всего, будет противиться такому развитию событий.

Яфимава отметила, что ни один из вариантов "Южного потока", если они даже будут построены, не повлияют на реализацию "Южного газового коридора", предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу.

"При этом, возможно, что до того как "Газпром" построит любой из этих южных маршрутов (если они вообще будут построены), он может использовать мощности "Трансадриатическорго трубопровода" (TAP), если азербайджанского газа будет недостаточно для его заполнения", - сказала Яфимава.

Россия была вынуждена отказаться от идеи строительства "Южного потока" в конце 2014 года по причине отказа Еврокомиссии предоставить для этого проекта исключение из норм Третьего энергетического пакета, который, в частности, предусматривает, что один поставщик может использовать не более 50 процентов трубопроводных мощностей, а остальное должно выставляться на аукцион.

Позднее этот проект было решено заменить трубопроводом "Турецкий поток", который пройдет через территорию Турции. Строительство морского участка "Турецкого потока" было начато в мае 2017 года.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova