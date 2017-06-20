Doğu ülkeleri lojistiğinde İsviçre dakikliği:AsstrA Asya pazarındaki konumunu güçlendiriyor

2017-06-20 15:13 | www.trend.az | 0

AsstrA-Associated Traffic AG – baş ofisi İsviçre’nin Zürih kentinde yerleşen uluslararası taşıma-lojistik şirketidir. AsttrA, kusursuz itibarı ve uluslararası taşımacılıkta 20 yılı aşkın deneyimiyle, ulaştırma ve lojistik sektöründe uzman olarak kabul edilen bir şirkettir. Rakiplerine kıyasla daha karlı hizmet gösteren şirketimiz, müşterilerine cazip fiyatlara uygun ve etkin lojistik çözümleri öneriyor. Şirket politikamızın merkezinde, müşterimiz ve onun bireysel gereksinimleri duruyor. Şirketimizin çekiciliği, bir operatörden komple taşıma ve lojistik hizmeti alma olasılığımızı pekiştiriyor. AsstrA, yüksek hizmetin yanında, “kapıdan kapıya” uluslararası taşımacılık da dahil, uygun ulaştırma planları sunuyor. Hizmet paketimizde, ithalat-ihracatta eşlik etme, yüklerin sigortalanması, proje lojistiği, birinci sınıf ticari, depo ve gümrükleme hizmetleri bulunuyor. Yeniliklere açık olmamız, uluslararası taşıma kurallarına sıkıca bağlı bulunmamız ve taşıdığımız yükün güvenliğini garanti etmemiz, şirketimize yadsınamaz avantajlar sunuyor.

Bugün AsstrA, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Şirketimiz, lojistik sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde Azerbaycan, Türkmenistan, Türkiye ve İran pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bu bölgelerdeki iş piyasası aktifleşiyor: büyük uluslararası şirketler bölge piyasasına girdiklerini açıklıyor, strateji planlamalarında bölgeye yer veriyorlar. Asya pazarındaki varlığımızın genişlemesinin başlıca nedenini, uluslararası taşımacılık hizmetleri için talebin yükselmesi oluşturuyor.

Müşterilerimizin bireysel taleplerini karşılamak ve birinci sınıf hizmet sunmak için Asya ülkelerinde yeni ofisler açtık. İstanbul ofisimiz 2016 sonunda törenle açıldı. Bakü, Aşkabat ve Tahran temsilciliklerimiz faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Tüm uzmanlarımız, bu bölgelerdeki iş dünyasının özelliklerini iyi biliyor. Müşterilere sektöre özgü hazır çözümler ve kanıtlanmış iş planları öneriliyor.

Bizim avantajımız – Saat dilimlerini dikkate almadan çalışmak. Uzmanlarımız, müşterilerimizle 7 gün 24 saat iletişim halinde bulunuyor. Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin dili de dahil olmakla, farklı dünya dillerinde konuşuyoruz. Bu durum, hızlı karar almamıza, üstlendiğimiz görevi faal şekilde yerine getirmemize ve dünyanın hangi noktasında bulunursa bulunsun müşterimizi hızlı bilgilendirmemize olanak sağlıyor.

İlkemiz – Müşteri için en uygun ulaştırma yöntemini bulmak, uygun ve karlı sevkiyat güzergâhı belirlemek. Bunun için biz müşterimizle yakın işbirliği yapıyor, onun taleplerini, yükün özelliklerini iyice inceliyoruz. Gerek duyulduğunda, alternatif taşıma çözümleri veya birkaç farklı taşıma türünden oluşan kombine taşımacılık planı belirliyoruz.

Şirketimizin felsefesi – Dünya ekonomisindeki beklenilmeyen gelişmeler koşulunda bile İsviçre kalitesinde hizmet sunmak. Zor görevlerin üstesinden gelinmesi, dünyanın güvenilir taşıma şirketleriyle yakın işbirliği sayesinde mümkün. Lojistik sektörüne özgün teklifler sunan AsstrA, 2017’de Asya pazarındaki ticaret hacmini geçen yıla nazaran en az yüzde 40 artırmayı hedefliyor.

Azerbaycan – bölgenin büyük siyasi oyuncusu. Büyük ekonomik potansiyele sahip, en etkili devletlerden biri olarak kabul ediliyor. Bugün bu ülke, doğal enerji kaynakları ve madenlerin ithalatçı ve yatırım ihracatçısı konumunda bulunuyor. Azerbaycan’ın sınır ötesi ticareti, dünyanın ortalama hızından daha hızlı gelişiyor ve bu da ülke piyasasını uluslararası lojistik şirketleri için cazip kılıyor.

Uzmanların verilerine göre, 2015 yılında Azerbaycan'ın dış ticaret hacmi 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 15,4 arttı. Dünyanın 126 ülkesiyle ticaret gerçekleştirildi.

Dış ticaret rakamları:

İhracat – 4,3 milyar dolar, yüzde 12,4 büyüme ile

İthalat – 3,4 milyar dolar, yüzde 23,4 büyüme ile

Dış ticaret fazlası - 867,2 milyon dolar

Ülkenin ithalatında ana payı taşıma araçları, onların yedek parçaları (23,6 %), makine ve mekanizmalar, elektronik makinler, elektronik makine teçhizatı ve onların yedek parçaları (21,1 %), metal ve metal eşyaları (16,3 %), gıda ürünleri (12,0 %) ve diğer ürünler oluşturdu.

Azerbaycan, ithalat ve ihracat hacmini artırmaya devam ediyor. Yeni stratejik projeler başlatıyor. Tüm bu faktörleri göz önünde bulunduran AsstrA, piyasanın rotası için kendi lojistik çözümlerini geliştiriyor. Bugün biz hem Azerbaycan genelinde hem de Azerbaycan dışına her türlü yükün “kapıdan kapıya” taşınması için en uygun çözümler öneriyoruz.

Azerbaycan’a/dan havayolu taşımacılığı, Haydar Aliyev Kargo Terminalinde yoğunlaşıyor.

Demiryolu taşımacılığı, GUAM ve Kuzey-Guney ulaştırma koridorundan gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan’daki karayolu taşımacılığı, Büyük Kesik (Gürcistan sınırı), Samur (Rusya sınırı), Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Culfa kenti Sederek köyü (Türkiye ve İran sınırı), Astara, Bilesuvar ve Culfa kentleri (İran sınırı) sınır kapılarından gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan’daki denizyolu taşımacılığı, artık şirketimiz tarafından Bakü ve Alat limanlarından gidiş gelişli olarak Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Rusya yönüne başarıyla gerçekleştiriliyor.

Gürcistan’ın Poti ve Batumi limanları, AsttrA uzmanları tarafından, denizyolu ve karayolu veya denizyolu ve demiryolu araçlarının yer aldığı kombine taşımaların organizesinden kullanılıyor.

AsstrA şirketi – zamanla denenmiş güvenilir ortaktır. Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce büyük proje, profesyonelliğimizin kanıtıdır. Bu durum, Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği (ASMAP), Uluslararası Nakliyeciler Dernekleri Federasyonu (FİATA) gibi tanınmış kurumlara üye olmamızla da tescillenmiştir. Şirketimizin ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikaları bulunuyor. Gösterdiğimiz hizmetin birinci sınıf olmasını, çeşitli bölgelerden ve dünya ekonomisinin farklı sektörlerinden olan düzenli müşterilerimizin sayısız olumlu yorumları ve şükranları onaylıyor.

Şirket hakkında bilgi:

AsstrA-Associated Traffic AG baş ofisi İsviçre’nin Zürih kentinde yerleşen uluslararası taşıma-lojistik şirketidir. Lojistik sektöründe 20 yıldan fazladır faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde temsil ediliyor. Tek bir lojistik operatörden komple hizmet teklif ediyor. Bilhassa, çeşitli ulaştırma araçlarıyla uluslararası taşımacılık organizasyonu, her türlü ithal/ihraç mallarına eşlik edilmesi, yükün Almanya ve İsviçre’nin en önemli sigorta şirketlerinde “tüm risklerden” sigortalanması gibi hizmetler sunuyor. Hizmet paketimiz, proje lojistiği, ticari, depo ve gümrük hizmetlerini de kapsıyor. Geniş coğrafyaya yayılmış ofislerimiz ve profesyonellerle yaptığı işbirliği sayesinde AsstrA, makul fiyatlara uygun lojistik çözümler öneriyor ve her bir iş ortağı ve müşterisinin isteklerini dikkate alıyor.