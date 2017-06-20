Пройдет VIII Кубок Вызова по игре «Что? Где? Когда?»

2017-06-20 13:40 | www.oxu.az | 3

При финансовой поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба «Хазар» состоится VIII Кубок Вызова по игре «Что? Где? Когда?».

Цель проведения VIII Кубка Вызова - эффективная организация досуга молодежи, обеспечение ее интеллектуального развития и распространение движения интеллектуальных игр по всей стране.

Проект охватит 10 регионов страны и создаст условия для участия в турнире более 1000 молодых людей. В турнире могут принять участие команды, состоящие из молодых людей не старше 25 лет (тем, которым в день турнира исполнилось 25 лет) и подростковые команды.

В рамках Кубка в Баку и регионах будут организованы отборочные туры. 40 команд, занявших высокие места по итогам отборочных туров, получат путевку на финальную игру, которая состоится в столице.

Для участия в отборочном туре необходимо заполнить регистрационную форму на Facebook-странице Интеллектуального молодежного клуба «Хазар».

A.M.