В Баку задержаны лица, укравшие золото на 40 тысяч манатов – ФОТО

2017-06-20 13:47 | www.oxu.az | 3

В Баку задержаны лица, совершившие серию грабежей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных сотрудниками отделения полиции №13 Управления полиции Сабунчинского района оперативно-розыскных мероприятий были раскрыты обстоятельства совершенных в разное время грабежей в семи частных домах в поселке Бакиханова.

По итогам проведенной операции были задержаны подозреваемые ранее судимый житель Астаринского района Амир Насиров, житель Джалилабадского района Расаиль Баширов, жители столицы Гафур Гулиев и Эльмар Назаров.

В ходе расследования выяснилось, что члены группы крали из домов в основном деньги и золотые украшения. В последний раз они взяли из одного дома в поселке Бакиханова сейф с 1200 евро, 200 долларами США и золотыми украшениями стоимостью 40 000 манатов.

Члены группы продавали украденные изделия в различные пункты приема золота столицы, а затем делили деньги.

По фактам в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, оперативно-следственные меры продолжаются.

Сотрудники полиции не исключают, что эти лица участвовали и в других преступлениях. Гражданам, кто пострадал от действий этих лиц, следует позвонить на «горячую линию 102» МВД или обратиться в 13-е отделение полиции Сабунчинского РУП.

A.M.