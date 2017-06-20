В Баку представлена летняя коллекция Diana Ahadpour – открытие бутика (ФОТО)

2017-06-20 14:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Port Baku Mall состоялось праздничное открытие бутика Diana Ahadpour, на котором дизайнер собрала всех своих близких, родственников, друзей.

“Я благодарна Богу за все! Я имею все, о чем могла когда-либо мечтать – это и мой друг, супруг и наставник, моя подруга и идейный соратник Ляман Шарифли, это моя семья и друзья. Спасибо всем огромное за поддержку!” – сказала на открытии Диана. Гостям было представлено дефиле.

С детства Диана мечтала стать модельером. Изысканный вкус и внутреннее стремление к красоте - не удовлетворялись теми нарядами, которые одевали многие из окружающих.

Окончив Азербайджанскую государственную академию художеств, она четко решает создать свой собственный брэнд и находит себе верного друга и единомышленницу Ляман Шарифли, с которой начинают долгий и кропотливый путь.

Вдохновение приходит из потребности современного рынка в появлении качественной продукции. Собрав все свои знания и основательно изучив все нюансы местного производства, они начинают работу над созданием летней коллекции брэнда Diana Ahadpour.

Все наряды - воплощение женственности, юношеского романтизма и нежности и почти полностью выполнены из натуральных тканей и особое место в создании летних моделей занял шёлк.

Создательницы брэнда надеются, что их модели придутся по душе истинным ценителям качественных изделий. Но они не собираются ограничиваться представлением брэнда в Баку, и в ближайшее время запланировали открытие аналогичного бутика в Дубае.

А пока лето в самом разгаре - прекрасным женщинам стоит окрасить свой гардероб нежными красками от Diana Ahadpour.

Бутик находиться на 2-м этаже Port Baku Mall. Телефон: +994 516700000

