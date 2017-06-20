Начинается конкурс по приему в школу детей, не достигших 6-летнего возраста

2017-06-20 13:54 | www.oxu.az | 3

Сегодня в школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку начался конкурс по приему в школу детей, которым исполнится 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в управлении.

Конкурс проводится в столичной средней школе №42. Для участия в конкурсе регистрацию прошли 2424 человека и им были отправлены SMS-сообщения для подтверждения.

Напомним, что успешно завершившие курс дошкольной подготовки дети, которым в период с 16 сентября по 31 декабря исполнится 6 лет, принимаются в первые классы без конкурса. Родители, чьи дети не смогли пройти конкурс для приема в лицеи и гимназии, могут зарегистрироваться 1-10 июля и принять участие в конкурсе для поступления в общеобразовательные школы. Для этого нужно зайти в личный кабинет, удалить запрос о лицее или гимназии. Конкурс для особо одаренных детей в общеобразовательных школах завершится 10 июля.

A.M.