В Ясамале ограбили магазин запчастей – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-20 14:00 | www.oxu.az | 3

В Баку совершено нападение на магазин запчастей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer.az, 18 июня около 8 часов вечера на улице Шарифзаде в Ясамальском районе столицы двое человек ворвались в магазин по продаже запчастей, принадлежащий Ровшану Алиеву.

Грабители, применив силу к Р.Алиеву, забрали из магазина запчастей на 5000 манатов, и собрав их в автомобиль марки Mercedes, уехали.

На место происшествия прибыли сотрудники 28-го отделения полиции Управления полиции Ясамальского района.

Отметим, что хозяин магазина успел сделать фотографию грабителей.

A.M.