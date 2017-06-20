Турция и Россия продолжают переговоры по приобретению ЗРК С-400 – премьер

2017-06-20 14:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия продолжают переговоры относительно приобретения ЗРК С-400 - сказал премьер-министр Турции Бинали Йылыдым, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Согласно информации СМИ, Йылдырым отметил, что сегодня стороны еще не достигли окончательного решения по этому поводу.

Ранее вице премьер Нуман Куртулмуш также отметил, что Турция и Россия пока не достигли окончательного решения относительно соглашения по поставкам российского комплекса ЗРК С-400 в Турцию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности турецкой промышленности.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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