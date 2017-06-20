Страна заинтересована во втором раунде консультаций с Москвой и Баку – посол Ирана в РФ

2017-06-20 14:46 | www.trend.az | 3

Иран выразил заинтересованность в проведении второго раунда трехсторонних консультаций на высшем уровне с Россией и Азербайджаном до конца текущего года. Об этом заявил во вторник журналистам посол Ирана в России Мехди Санаи, передает ТАСС.

"Иранская сторона очень заинтересована в том, чтобы провести в этом году в Тегеране второй раунд встречи трех лидеров Ирана, Азербайджана и РФ, - отметил посол. - Это очень важно, так как у нас общие проекты".