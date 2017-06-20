Вице-премьер: Некоторые мусульманские государства все еще помогают армянам

2017-06-20 14:10 | www.oxu.az | 3

«Если 15 июня – День спасения, то 14 июня – начало Дня спасения находящихся под оккупацией азербайджанских земель».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии, организованном представительством Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане и Госкомитетом по работе с беженцами и вынужденными переселенцами и посвященном 20 июня – Всемирному дню беженцев, заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А. Гасанов отметил, что в Азербайджане среди молодежи из вынужденных переселенцев повысилась тенденция к получению военного образования:

«Если 10 лет назад в военных школах образование получали 20 молодых людей - вынужденных переселенцев, то сегодня их число достигло 276».

Председатель Госкомитета довел до сведения, что сегодня армяне содержат в Шушинской мечети свиней:

«Но некоторые мусульманские страны все еще помогают армянам. Разве это мусульманское братство?».

Н.О.

