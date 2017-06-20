После яблок в Армению пытались ввезти азербайджанскую соль и чай

2017-06-20 14:17 | www.oxu.az | 3

После скандала с азербайджанскими яблоками, обнаруженными на рынках Еревана, таможенные службы Армении приведены в усиленный режим работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Arka.am, пресс-служба Комитета по госдоходам Армении заявила, что на днях был пресечен импорт ряда товаров азербайджанского происхождения.

Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более чем полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения.

Сопровождающие заявили, что они не осведомлены об этом. После выявления обстоятельств последние отказались от товара.

Ранее, в апреле, государственная служба безопасности продуктов питания Армении проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана.

Н.О.