Мировые СМИ пишут о Азиаде-2017

2017-06-20 14:48 | www.trend.az | 3

В сообщениях новостных агентств особое место отведено конгрессу «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса».

В комментарии Узинформа отмечается: «Факты свидетельствуют, что в сентябре 2017 года в Ашхабаде состоятся самые масштабные и представительные в своей серии V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Для сотен миллионов людей Туркменистан предстанет как страна мира, прогресса и процветания».

В материале также говорится, что по оценкам экспертов, «Туркменистан реально становится мировой спортивной державой, способной организовывать и достойно проводить столь крупные международные мероприятия, вкладывая в их содержание глубокий гуманистический смысл». Без сомнения, выражают уверенность авторы публикаций, Азиада-2017 выведет физическую культуру и спорт в Туркменистане и в международном масштабе на новый качественный уровень развития, на практике продемонстрирует идеи мира, международного сотрудничества и гуманизма».

Предметом особого интереса мировых масс-медиа и экспертного сообщества стало выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова. В сообщениях говорится, что «внимание общественности преимущественно акцентировалось на двух высказанных туркменским лидером фундаментальных позициях. Прежде всего, на том, что в настоящее время спорт и олимпийское движение должны быть направлены на укрепление межгосударственных связей, способствовать дружбе, взаимопониманию и сближению народов, а мировое спортивное движение должно содействовать ООН в успешном претворении в жизнь всеобщей стратегии устойчивого развития».

Одной из основных задач прошедшего форума было широкое ознакомление мировой общественности с ходом подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В этой связи стоит отметить и публикации ряда ведущих новостных агентств России, Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Украины и др., которые представили интернет-аудитории подробные сведения об Олимпийском городке Ашхабада. В частности приводились данные об инвестициях Правительства Туркменистана, направленных на реализацию данного проекта, а также о практических шагах, предпринимаемых в целях развития национального спорта.

На состоявшемся конгрессе отдельно была отмечена уже проделанная огромная, многогранная работа Туркменистана по подготовке и проведению Азиады-2017. В сообщениях подчёркивалось, что Олимпийский городок, Национальный институт спорта и туризма и Школа олимпийского резерва в Ашхабаде создают системный комплекс подготовки спортсменов высокого класса, во многих случаях превосходящий мировые аналоги, который на многие десятилетия вперёд даст возможности гражданам Туркменистана развивать не только спорт высших достижений, но и качественно совершенствовать здоровый образ жизни, и многое другое.

Информационное агентство Trend.az, веб-портал 1news.az и ряд других изданий сообщали, что впечатляющие успехи Туркменистана в сфере спорта, создание его современной инфраструктуры, являются результатом огромного внимания, оказываемого главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым вопросам развития физической культуры и олимпийского движения, а дальновидная стратегия в этой области содействует выводу туркменского спорта на качественно новый международный уровень.

Следует также отметить, что масштаб и функциональность Олимпийского городка произвели впечатления на всех гостей прошедших торжеств. В числе его главных особенностей, говорится в сообщении на сайте СНГ.СЕГОДНЯ, участники форума назвали компактность. В данной связи приводится мнение советника президента Национального олимпийского комитета Казахстана Бакытжана Ордабаева, который делясь своими впечатлениями, сказал, что «после проведения Азиады, сооружения могут стать площадкой для других крупных международных соревнований, например, Универсиады и даже Олимпиады».

В публикациях также особый акцент делается на том, что «столь грандиозный международный спортивный праздник такого масштаба пройдёт в Центральной Азии впервые. Также впервые за многолетнюю (с 1951 года) историю Азиатских игр в них наряду со спортсменами 45 азиатских стран-участниц ОСА будут соревноваться их коллеги из Австралии, Новой Зеландии и 15 островных государств Океании».

На страницах сайтов «Вести Урала», «Национальные интересы» отмечается, что руководство Олимпийского совета Азии дало высокую оценку уровню подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В целом, по единодушному мнению зарубежных СМИ, «Азиатские игры в Ашхабаде явятся новым этапом в развитии международного спортивного движения».