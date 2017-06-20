С начала года в Азербайджане трудоустроено более 30 тыс человек - министр (версия 2)

2017-06-20 14:50 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года органы занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана трудоустроили 31,3 тысячи человек, сказал на пресс-конференции во вторник министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По словам министра, за тот же период более 58 тысяч человек были направлены на курсы профессиональной подготовки и образовательные курсы.

«За год также резко сократилось число людей, которые обращаются в органы занятости для поиска работы. В качестве главной причины можно назвать меры по повышению уровня занятости, которые реализуются в стране в рамках экономической политики главы государства. В особенности это ощущается в сферах туризма и сельского хозяйства. Так, в январе-мае 2017 года в органы занятости обратилось 69,25 тысяч человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - 141,6 тысяч человек», - сказал Муслимов.

В частности, продолжил министр, в Абшеронском экономическом районе за пять месяцев этого года в органы занятости обратились 4,98 тысячи человек против 13,28 тысяч человек в январе-мае 2016 года, в Гянджа-Газахском экономическом районе – почти 10,76 тысяч против 22,43 тысяч человек годом ранее, в Шеки-Загатальском экономическом районе – 4,48 тысяч против почти 10,4 тысячи человек, в Лянкяранском экономическом районе – 4,02 тысячи против 7,7 тысячи человек, в Губа-Хачмазском экономическом районе – 4,4 тысячи против 8,99 тысяч человек, в Аранском экономическом районе – 14,5 тысяч против 34,5 тысячи человек, в Верхне-Карабахском экономическом районе – 2,44 тысячи против 3,6 тысячи человек, Кельбаджар-Лачинском экономическом районе – 619 против 1,4 тысячи человек, в Горно-Ширванском экономическом районе – 2,7 тысячи против 7,7 тысячи человек, в Нахчыванской Автономной Республике – 1,27 тысячи против 1,26 тысячи человек.

Также Муслимов отметил, на сегодня по сравнению с началом этого года число заключенных договоров увеличилось на 21,35 тысяч: «В основном этот рост был обеспечен за счет постепенно оживляющегося строительного сектора, где число заключенных договоров увеличилось на 10 186 единиц, а также сферы ремонта автомобилей и мотоциклов – на 7 678 договоров, сельского хозяйства – на 1 951 договор, перерабатывающей промышленности – на 1 514 договоров, добывающей промышленности – на 506 договоров, сферы транспорта и складского хозяйства – на 1 740 договоров и других», - сказал Муслимов.

В то же время, министр отметил, что в некоторых сферах было зафиксировано сокращение. Так, в финансовом и страховом секторах число трудовых договоров сократилось на 1 196 единиц, в сфере отдыха, развлечения и искусства – на 8 771 единицу. По словам Муслимова, причина такого резкого сокращения числа трудовых договоров в этой сфере стало то, что многие представители сферы искусства и отдыха предпочитают работать в качестве физических лиц, получив идентификационный номер налогоплательщика (VOEN) в индивидуальном порядке.

«Это позволяет им меньше направлять на социальные отчисления, но эти люди не понимают, что из-за последних пенсионных реформ это лишь наносит ущерб их социальной защите», - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли)

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