В работе Skype произошел глобальный сбой

2017-06-20 14:34 | www.oxu.az | 2

Пользователи Skype в Европе, США и других странах мира столкнулись со сбоем в работе сервиса, передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza.

Skype, как сообщается, недоступен или работает с перебоями по всей Европе, а также в некоторых штатах США. Сбой Skype также затронул Белоруссию и Украину.

При этом некоторые пользователи в странах, где зафиксирован сбой, сообщают, что у них Skype работает нормально.

Команда Skype сообщила, что знает о проблеме и принимает все возможные меры для ее устранения. Причину сбоя в Skype называть не стали.

Н.О.