На складе в Токио вспыхнул крупный пожар

2017-06-20 14:56 | www.trend.az | 3

Крупный пожар на подлежащем сносу складе в районе Кото-ку в Токио тушат 50 расчетов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По его данным, один человек получил травмы и ему оказана помощь в больнице. Всего во время пожара на месте работали 25 человек.

Как сообщает полиция, пожар начался на втором этаже 4-этажного здания. По данным телеканала NHK, пожаром охвачена площадь около 5000 квадратных метров.

База использовалась для распределения молочной продукции, но с марта этого года там идут работы по сносу здания.

В радиусе 300 метров от пожара находятся жилые дома и станция метро.