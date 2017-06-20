Собеседования в связи с приемом на госслужбу будут бесплатными

2017-06-20 16:20 | www.apa.az | 3

Как сообщила АПА председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О государственной службе» в связи с проведением собеседования был недавно принят Милли Меджлисом.

По ее словам, согласно изменению, состав группы собеседования будет состоять из 3 человек: один из них будет от соответствующего госоргана, еще один от ГЭЦ, а другой – независимый эксперт.

М. Аббасзаде отметила, что объявление о собеседовании будет размешено на интернет порталах ГЭЦ и соответствующего госоргана: «Собеседования будут бесплатными. Конкурса по вспомогательным должностям не будет. После вступления в силу указанного закона, ожидается утверждение правил проведения собеседования. Этими правилами будут регулироваться проведение собеседования и оценивание».