Вагиф Асадов ответил на обвинения

2017-06-20 14:52 | www.oxu.az | 3

На сайте Olke.az появились фото роскошной виллы главы пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Баку Вагифа Асадова в поселке НЗС.

Для разъяснения Oxu.Az обратился к самому Вагифу Асадову, на что он заявил, что информация о наличии у него роскошной виллы является клеветой:

«У меня нет дома. Моим близким и знакомым известно, где и в чьем доме я живу. Те, кто пишет про меня в социальных сетях – просто завистники».

Вагиф Асадов также прокомментировал факт появления в социальных сетях фотографий виллы, которая, как утверждается, принадлежит ему.

По его словам, данная вилла принадлежит его еврейским друзьям и не имеет к нему никаких отношений.

Глава пресс-службы не скрыл, что хочет получить квартиру в здании, построенном для журналистов.

«Считаю, что дома должны выдаваться не за имя, а за заслуги и труд. Я уже долгие годы работаю в сфере прессы. Если у меня есть заслуги в этой сфере, то почему я не могу обратиться за квартирой?».

Напомним, что Вагиф Асадов недавно сказал, что хочет получить квартиру в здании для журналистов.

Азер Мамедов

