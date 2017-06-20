В Туркменистане открылась выставка «Международное экономическое сотрудничество-2017»

2017-06-20 15:00 | www.trend.az | 3

В туркменской столице открылась универсальная выставка «Международное экономическое сотрудничество-2017». Президент Туркменистана адресовал его участникам приветственное послание.

Поздравив с открытием выставки, глава государства отметил, что многопрофильный смотр призван сыграть важную роль в продвижении торгово-экономического и делового партнёрства Туркменистана с государствами планеты.

Сегодня Туркменистан позиционируется на мировой арене как государство со стабильно развивающейся экономикой, привлекающее передовые разработки и ноу-хау, создающее высокотехнологичные предприятия, оснащённые самым современным оборудованием.

Растущий спрос зарубежных потребителей на высококачественные, конкурентоспособные изделия с маркой «Сделано в Туркменистане» способствует ежегодному увеличению внешнеторгового оборота страны. Реализуются программные меры по выводу экологически чистой, качественной продукции отечественного производства на мировые рынки, развитию взаимовыгодных отношений с иностранными партнёрами.

Результативность внешнеторговой сферы напрямую зависит от чёткого функционирования транспортного сектора. В целях эффективного использования выгодного географического расположения Туркменистана в стране создана современная транспортно-логистическая инфраструктура, - отмечается в послании.

Международные инициативы страны нацелены на укрепление и расширение двусторонних и многосторонних связей с учётом современных реалий. Предложения по выводу международного диалога на качественно новый уровень являются неотъемлемой составляющей комплексной деятельности государства по наращиванию экономической мощи.

Благодаря осуществляемым социально-экономическим реформам создаются новые отрасли, многочисленные высокотехнологичные предприятия. Развёрнутое в Туркменистане крупномасштабное строительство, качественная продукция заводов и фабрик, оснащённых техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей, высокий уровень предоставляемых в различных сферах услуг и многие другие успехи являются предметом особой гордости.

Главная цель нынешнего смотра – развитие многогранного сотрудничества с зарубежными странами, наращивание экспортного потенциала, выработка действенных механизмов взаимодействия, - подчёркивается в обращении Президента Туркменистана.