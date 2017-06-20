Туркменские спортсмены готовятся к «домашней» Азиаде

2017-06-20 15:07 | www.trend.az | 3

Обновленный Ашхабад, готовящийся в сентябре принять V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, впечатляет, прежде всего, неповторимым архитектурным обликом, в котором сочетается торжественность, элегантность и уникальный колорит. Мега-проект «Ашхабад-2017» призван сквозь призму предстоящего в сентябре спортивного форума показать современные достижения страны, открытость, миролюбие и гостеприимство туркменистанцев, красоту столицы, главной достопримечательностью которой стал Олимпийский городок.

В идее создания суперсовременного спортивного кластера воплощены передовая инженерно-техническая мысль, функциональность и оригинальная архитектура. На территории Олимпийского городка расположены спортивные объекты, оснащённые в соответствии со стандартами Международного олимпийского комитета. Это и крытый велотрек на 6 тысяч мест, крытые арены на 5 тысяч и 15 тысяч зрителей, предназначенные для состязаний по спортивным единоборствам и другим видам спорта, крытая легкоатлетическая арена на 5 тысяч мест, крытый водный комплекс на 5 тысяч мест крытый теннисный корт на 4 тысячи зрительских мест, Олимпийский стадион на 45 тысяч зрителей, многопрофильные спортивные площадки с трибунами и открытые площадки для командных видов спорта, а также малые и большие тренировочные залы.

Кроме того, в инфраструктуру Олимпийского городка входят медицинско-реабилитационный центр, центр допинг-контроля, а также медиа-центр. На аренах многофункционального спортивного комплекса состоялись тестовые турниры по борьбе на поясах, самбо, гореш, баскетболу, теннису, плаванию, кикбоксингу и другим видам спорта, входящим в программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Своими впечатлениями делятся главные тренеры национальных сборных Туркменистана:

Сергей Епифанов, заслуженный тренер Туркменистана, старший тренер национальной сборной страны:

В преддверии «домашней» Азиады туркменские пловцы - мастер спорта Мердан Атаев, студент спортивного вуза и ашхабадская школьница, кандидат в мастера спорта Дарья Семёнова успешно выступили на IV Исламских играх солидарности в Баку. Даша на дистанции 50 м вольным стилем установила личный рекорд (30,02 секунды), а Мердан стал серебренным призером на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Создание комфортных условий в крытых спортивных сооружениях Олимпийского городка и оснащение их специализированным оборудованием обеспечивает возможность проведения круглогодичных тренировок и соревнований, квалификационных и отборочных турниров, в соответствии с международными правилами.

В водноспортивном комплексе расположены два бассейна для тренировок. Бассейн размерами 25 x 16 метров предназначен для синхронистов. В 50-метровом соревновательном бассейне спроектирована специальная перегородка, которая при проведении соревнований на 25-метровую дистанцию с помощью гидравлической системы управления поднимается со дна и делит бассейн на две части. При этом на ней устанавливаются стартовые боксы.

Прекрасные условия созданы не только для спортсменов, но и для зрителей. Ориентироваться в универсальном спорткомплексе помогают электронные информационные табло и указатели. На каждом этаже здания размещены уютные кафе, столовые, рассчитанные на одновременное обслуживание более 300 человек, ресторан - на 100 посетителей.

Сердар БЯШИМОВ, главный тренер сборной Туркменистана по теннису:

- Для участия в Азиаде-2017 мы отобрали лучших теннисистов и теперь идёт кропотливый тренировочный процесс. Наши талантливые молодые спортсмены демонстрируют хороший уровень: на IV Исламских играх солидарности в Баку в командных состязаниях по теннису женский состав сборной Туркменистана завоевал бронзовые медали.

Наши девушки – Джахан Байрамова, Анастасия Пренко и Гульджахан Мухамметгулыева – обыграли на кортах Бакинской академии тенниса сборную хозяев Игр – команду Азербайджана, а также Пакистана.

Сейчас мы готовимся к турнирам, предваряющим V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Вскоре мужская и женская национальные сборные примут участие в международных турнирах – Кубке Дэвиса и Кубке конфедераций. А уже в сентябре текущего года ждём гостей-соперников на турнир по теннису в рамках программы Азиады-2017.

В крытом теннисном зале созданы все условия для участников предстоящих Игр. Кроме того, для спортсменов предусмотрены залы для индивидуальной и общефизической подготовки, бани, сауны, восемь массажных кабинетов. Комфортные условия созданы и для теннисных болельщиков.