Акиф Човдаров допрошен по эпизоду рынка «8 километра»

2017-06-20 15:07 | www.oxu.az | 3

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова А. Човдаров был допрошен по эпизоду рынка «8 километра».

По его словам, в МНБ поступила соответствующая жалоба: «Расследование дела поручили мне. В то время я вызвал Чингиза и его похищенного брата, и взял у них показания. Затем мы позвали Джафара. Он сказал, что они купили рынок и не похищали брата Чингиза. В соседней комнате ожидали Чингиз Асадов и его брат. Чингиз вошел в комнату и сказал, что не хочет рынок. Он заявил, что желает, чтобы рынок отобрали и у других людей и потребовал для этих лиц ареста».

Было отмечено, что А. Човдаров доложил об этом Эльдару Махмудову: «Мне заявили, что в деле всплывает имя другого уважаемого человека и сказали приостановить дело. Я сказал Чингизу все это, и он понял, в чем заключается вопрос. Однако он заявил, что в любом случае нужно отобрать у них рынок и сказал, чтобы рынок забрали мы и управляли бы им. Джафар был согласен вернуть рынок, однако из-за долга попросил 300 тысяч. Мы доложили руководству и нам сказали, чтобы мы взяли у Чингиза рынок с его согласия. Я сказал об этом родственнику и мы отдали Чингизу Асадову 150 тысяч, а Джафару передали у нотариуса 300 тысяч. Пришел Джафар и стал меня умолять. Я попросил зятя, и он ежемесячно выплачивал брату и сестре Джафара 400 манатов».

Очередное заседание суда назначено на 21 июня.

Э.А.

