Азербайджан покупает четыре Dreamliner почти на миллиард долларов

2017-06-20 15:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник на авиасалоне в Париже авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявила о своем намерении приобрести четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которые оцениваются приблизительно в 918 миллионов долларов.

Информация о заказе и датах поставок самолетов будет размещена на официальном сайте Boeing после окончательного утверждения.

«Решение о заказе новых самолетов Boeing 787 Dreamliner открывает для «Азербайджанских Авиалиний» большие возможности для дальнейшего развития. Будучи одними из ведущих авиаперевозчиков на пространстве СНГ, мы с нетерпением ожидаем расширения нашей маршрутной сети, благодаря возможностям, которые предоставят нам современнейшие самолеты Boeing 787», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в сообщении.

«Сегодняшнее соглашение открывает новую главу в нашем партнерстве с "Азербайджанскими Авиалиниями», - отметил Марти Бентротт, вице-президент Boeing по вопросам продаж на Ближнем Востоке, в Турции, России и Центральной Азии. - Мы уверены, что эффективность и комфорт, которые предоставляют лидирующие на рынке пассажирские самолеты B787 Dreamliner, будут успешно способствовать планам модернизации авиапарка AZAL».

«Азербайджанские Авиалинии» являются крупным авиаперевозчиком и одним из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Общая маршрутная сеть авиакомпании - 40 пунктов назначения в 25 странах. В 2016 году Азербайджанские авиалинии перевезли более двух миллионов пассажиров.

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 25 воздушных судов. В настоящее время во флоте авиакомпании два самолета Boeing 787 Dreamliner, а также самолеты Boeing 767 и Boeing 757.