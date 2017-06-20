Президент Грузии отказал парламенту в проведении сессии о внесении изменений в Конституцию

2017-06-20 15:13 | www.trend.az | 3

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отклонил во вторник обращение парламента страны о назначении на среду внеочередной сессии высшего законодательного органа, передает ТАСС. На этом заседании депутаты парламента планировали в первом чтении рассмотреть проект пересмотра Конституции страны.

"Мой отказ реально не изменит ситуацию, так как в соответствии с действующей Конституцией, если парламент принял решение провести внеочередную сессию, то несмотря на мой отказ они все равно могут ее провести. Но мой отказ имеет политическую нагрузку", - сказал президент.

Он призывал парламент "скоропалительно не принимать изменения в Конституцию, учесть рекомендации и замечания Венецианской комиссии и создать лучшую версию изменений в главный документ страны".

Изменения в Конституцию

На планирующейся на 21 июня внеочередной сессии парламента Грузии депутаты намерены рассмотреть предложенный Конституционной комиссией проект пересмотра основного закона страны. В соответствии с изменениями, с 2023 года упраздняются прямые президентские выборы: если по действующей модели Конституции главу государства выбирает население страны путем прямого голосования, то по новой модели - его будет избирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов, в число которых войдут 150 депутатов парламента, а также представители местных и региональных властей. Избранного ими кандидата должен будет утвердить высший законодательный орган. Очередные президентские выборы осенью 2018 года пройдут по прежней модели - путем прямого избрания всеми избирателями страны.

Планировалось, что будет изменена также система избрания депутатов парламента: с 2020 года намечалось отменить систему избрания одномандатных депутатов и члены парламента должны были избираться только по пропорциональной системе. Правящая партия "Грузинская мечта", члены которой составляют парламентское большинство, накануне приняла решение о том, что новая система избрания депутатов будет задействована на выборах 2024 года и это будет отражено в изменениях Конституции.

"Грузинская мечта" заявляет, что при принятии изменений в Конституцию страны учитываются все рекомендации Венецианской комиссии.

Между тем переход на выборы по пропорциональной системе уже с 2020 года является одним из главных требований оппозиционных партий Грузии. Оппозиция также выступает против упразднения прямых президентских выборов. Ожидается, что изменения в Конституцию Грузии в первом и втором чтении будут приняты парламентов в июне, а в третьем окончательном чтении - в октябре.