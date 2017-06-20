Нигяр Джамал и дорожная полиция решили «жить дружно»
2017-06-20 15:14 | www.oxu.az | 2
Улажен конфликт между певицей Нигяр Джамал и Управлением государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщила сама певица.
По словам Нигяр Джамал, ей позвонили из управления и пообещали решить проблему:
«Не хочу много говорить об этих разговорах. Вышло много новостей. Не считаю необходимым вновь раздувать этот вопрос и говорить об этом. Мы уже поговорили с полицией, решили проблему. Не намерена никому жаловаться».
Отметим, что недавно на своей странице в Facebook певица заявила, что сотрудники Государственной дорожной полиции «в последнее время очень обнаглели».
Заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку Вагиф Асадов же сказал, что по этому вопросу будет проведено разбирательство.