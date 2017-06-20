Начинается регистрация электронных заявлений для приема учителей на работу

2017-06-20 15:20 | www.oxu.az | 2

С 1 июля начнется регистрация электронных заявлений в связи с приемом учителей на работу в общеобразовательные школы Минобразования Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заместитель начальника отдела человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров заявил, что регистрация будет проводиться с 1 по 14 июля.

По его словам, прием учителей на работу будет осуществляться в 4 этапа – оценка электронных заявлений, тестовые экзамены, выбор вакантных мест и конкурс.

Э.А.

