К программе самозанятости в Азербайджане ежегодно будет привлекаться до 6 тыс. человек – министр (версия 2)

2017-06-20 15:18 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет ежегодно привлекать к программе самозанятости около пяти-шести тысяч человек, сказал во вторник на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Как отметил министр, это станет возможным после принятия закона «О страховании от безработицы».

«Закон «О страховании от безработицы» принят в первом чтении. Если его примут и в других чтениях, то он вступит в силу с первого января 2018 года. Новый закон позволит нам расширить меры в сфере самозанятости. Так, средства, которые будут накоплены за счет сборов по страхованию от безработицы, будут направлены не только на выплату пособий по безработице, но и на расширение охвата программ самозанятости», - сказал министр.

По словам Муслимова, в настоящее время к программе самозанятости привлечены 730 безработных, которые смогли создать индивидуальные хозяйства на основе предоставленных им материалов и скота.

«Мы уже завершаем пилотный проект по программе самозанятости, и могу сказать, что первичные результаты очень позитивные. В рамках пилотного проекта мы планируем привлечь к программе самозанятости около 1,4 тысячи человек», - добавил министр.

Программа самозанятости реализуется на основе распоряжения главы государства от седьмого апреля 2016 года «О дополнительных мерах в сфере обеспечения населения самозанятостью».

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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