Путин рассчитывает, что РФ и Кыргызстан останутся близкими союзниками и надежными друзьями

2017-06-20 15:21 | www.trend.az | 2

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что добрые отношения Москвы и Бишкека продолжатся и после смены президента Киргизии в октябре нынешнего года, пишет ТАСС.

"Хочу выразить надежду, что все, что заложено вами во время вашего президентства, которое завершается в ближайшее время, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом", - сказал глава российского государства, начиная переговоры с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По оценке Путина, сейчас Москва и Бишкек - "близкие союзники, близкие, надежные друзья".

"Мы знаем, через какие трансформации пришлось пройти и России в свое время, и последнее десятилетие Кыргызстану. Очень надеемся на то, что период нестабильности уже в прошлом", - отметил российский лидер.

По его словам, "ситуация (в Кыргызстане) не только нормализовалась, но и приобрела необратимый характер в направлении позитивного развития". Путин поздравил с этим достижением киргизского коллегу.

Президент РФ на переговорах предложил обсудить, что сделано по выстраиванию двусторонних отношений за последнее время, что предстоит сделать, в том числе в многостороннем формате, в частности Евразийского экономического союза.

Атамбаев поблагодарил российскую сторону за большую поддержку, которая была оказана Кыргызстану. "Я чувствовал от вас всегда по настоящему братскую поддержку. И это, конечно, помогало преодолевать какие-то трудности и проблемы", - сказал Атамбаев. Он обратил внимание на то, что российско-киргизские отношения должны динамично развиваться. "Меня радует настрой на то, что такими и должны быть отношения с Россией. И настрой на то, что в стране должна быть стабильность, страна должна развиваться и меньше играть в политические игры, больше заниматься экономикой", - сказал президент Кыргызстана.