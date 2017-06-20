В Стамбуле прогремел взрыв – ВИДЕО

2017-06-20 15:24 | www.oxu.az | 3

На предприятии по производству моющих веществ в стамбульском районе Малтепе прогремел мощный взрыв. В результате пострадал один человек, перевернулся припаркованный неподалеку автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haberturk, инцидент произошел примерно в 13:00 по местному времени в квартале Алтайчешма района Малтепе.

Предполагается, что взрыв прогремел в котельной. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и сотрудники спецслужб.

Тяжело раненный в результате инцидента прохожий, 21-летний Ахмет С. был доставлен в больницу.





С.С.