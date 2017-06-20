В Азербайджане объявлено время приема электронных заявлений учителей для участия в конкурсе

2017-06-20 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Прием электронных заявлений для участия в конкурсе по приему учителей в общеобразовательные учреждения, входящие в систему минобразования Азербайджана, будет проведен 1-14 июля, сказал на пресс-конференции во вторник заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Эшги Багиров.

По его словам, конкурс по приему на работ учителей будет организован в четыре этапа - оценка показателей, указанных в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование.

Эшги Багиров напомнил, что 26-30 мая был проведен прием электронных заявлений по смене места работы учителей внутри одного района (города), а 8-12 июня – из одного района (города) в другой район (город).

В результате смены места работы внутри одного района (города) по указанным в заявлении местам были приняты 650 человек, смены работы из одного района (города) в другой район (город) – около одной тысячи учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)